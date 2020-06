Registro en la plataforma GABO es voluntario

Ante la polémica por el uso de la plataforma de registro en la zona de cuidado especial de Kennedy, el Secretario Jurídico explicó que no es obligatorio el registro, pero si es una herramienta muy importante de información.

“El registro no es obligatorio, y no se pueden poner comparendos por no estar en la plataforma, además los datos no se van a utilizar para otra cosa diferente a temas relacionados con la COVID-19”, explicó, William Mendieta, Secretario General del Distrito.

Indicaron desde la Secretaría General que las personas que se registraron pueden retirar sus datos si así lo desean, esto a través de la página web y explicaron que en los próximos días se va a dar a conocer un nuevo decreto con aclaraciones.