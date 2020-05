Pedimos salvavidas al gobierno nacional para el transporte público de buses

En Armenia, hoy los buses de transporte público circulan con una bandera roja de SOS en sus puertas. Protestan por la difícil situación que viven empresarios y conductores.

Mallerlyn Portela, Gerente de Transportes Urbanos Ciudad Milagro S.A habló con Caracol Radio y explicó que esta protesta pacífica empresarial, busca hacer un llamado a la solidaridad del gobierno hacia los transportadores.

Contexto: Solo el 23% de los buses de transporte público están de servicio en Armenia

La directiva agregó “al mes en el caso de Armenia estamos perdiendo 3600 millones de pesos y los anuncios del gobierno no benefician en nada al sector transportador, no hay subsidios, no hay alivios y la verdad estamos muy preocupados”

Por eso desde hoy comenzamos estas manifestaciones y esperamos que se nos sumen las otras modalidades de transporte de pasajeros, especial, turismo, los taxis, porque todos en general estamos afectados.