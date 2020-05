La violencia intrafamiliar preocupa a la Red de Mujeres de Ibagué

La líder de la Red de Mujeres del Tolima, Estela Gordillo aseguró que, a la fecha son cerca de 50 casos de violencia intrafamiliar que han atendido en Ibagué.

"He tenido muchas quejas de personas que han dejado de denunciar porque tienen que hacerla por escrito y muchas están con el agresor en el confinamiento. Además, algunas no tienen los medios electrónicos o no saben cómo hacerlo”, afirmó Gordillo.

Igualmente, Gordillo aseguró que a la fecha no tienen un lugar para llevar a las víctimas y no hay convenio con la Alcaldía o Gobernación.