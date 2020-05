Reclusas de Villa Josefina dicen que les retienen los elementos de aseo

En comunicación de una de las reclusas de la cárcel de mujeres Villa Josefina de Manizales, dio a conocer las difíciles situaciones que viven al interior del penal frente a las necesidades principalmente de elementos de aseo, mismos que en gran parte les envías sus familiares, pero que deben esperan en ocasiones hasta más de 10 días para recibir.

“Primero eran cinco días de cuarentena que ella dejaba las cosas y ya son 10 días, hasta ayer estuvieron entregando lo de aseo, yo fui una interna que me quedé en el patio porque no tenía papel higiénico hacía 15 días, y lo único que me solucionaron fue un rollo de papel higiénico y el sábado hace ocho días me entregaron las cosas de aseo, después de que yo ya debía la mitad de lo que me mandó mi familia, prestando papel higiénico, crema de dientes”. Indicó una de las internas.

Dijo que les exigen que las cosas que els envían, que además deben llegar únicamente a través de empresas de encomiendas, deben estar en sus empaques originales, y aunque así lo hacen, en la revisión por parte de funcionarios del INPEC, los elementos son en ocasiones maltratados y llegan regados.

“Nos dijeron qué nos mandó a decir la directora que, si hacíamos aseo general, que más ligero nos entregaban las encomiendas, hicimos aseo general y tampoco fueron entregados ese día, a los dos días siguientes fueron entregados, para nosotros eso es como una humillación, un chantaje”. Señaló.

Agregó que frente a los protocolos de bioseguridad para la prevención del COVID-19, no les han destinado un lugar para aislamiento en el caso de que se presente una contagiada.

“En estos días vinieron y nos dieron unos tapabocas que para cuando saliéramos a sanidad y a odontología, que nos los pusiéramos, pero igual no están sino atendiendo las urgencias o un dolor de muela, pero nada más”. Dijo la mujer.

Otro de los puntos que aclaró, es que ya fue puesto en funcionamiento, de una manera más regulada, el expendio, pero que les están vendiendo, por ejemplo, la mantequilla y mermelada en empaques como de muestras de producto y no les rinde.

Además, frente a los kits de aseo indicó que “son cada dos, tres meses o cada seis meses que nos dan un kit que es un papel higiénico, un shampoo, pero hace cuanto que no nos dan eso, antes de que nos llegaran las encomiendas, ella nos dio un rollo de papel higiénico, pero es que imagínese, estamos a 21 de mayo y las encomiendas empezaron a entregarla desde el 17 y muchas encomiendas llegaron el 4 porque ella nos dio el periodo de siete días para que fueran limpiadas las encomiendas”.

Las dificultades para algunas son mayores, como el caso de una interna a la que señala se perdió su encomienda, al ser entregado por una de las dragoneantes en un patio diferente y tras dos meses del hecho, no le han devuelto las cosas que perdió.

