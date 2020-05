Familia caldense sufre por falta de atención médica en Cali

Gloria Inés Alzate y su hermano William Alzate, quienes son oriundos de Aranzazu y residen en Buenaventura, viven una auténtica pesadilla por los problemas de salud de él quien padece un cáncer agresivo de pulmón y no recibe el tratamiento adecuado por parte de la EPS Coomeva, a la que está afiliado desde hace 17 años.

La mujer denuncia que el diagnóstico de la enfermedad fue en marzo y que a pesar de las constantes reclamaciones, tutelas y demás recursos presentados ante varias entidades como la Superintendencia de Salud, la EPS sigue sin brindarle la atención que requiere ya que solo le practicaron 4 de las 16 sesiones de quimioterapia programadas, lo cual fue hace más de 6 meses.

“ Publicamos un video en las redes sociales denunciando la situación pero Coomeva sigue sin dar una respuesta clara. Solamente nos llamó la defensora del paciente del Valle para decirnos que hará todas las gestiones que estén a su alcance para que mi hermano sea atendido de manera oportuna y digna.”

Afirmó que lo único que ha hecho la EPS es programarle una cita por teléfono el 6 de mayo y luego enviarlo a la fundación Oncólogos Asociados de Imbanaco en la ciudad de Cali para su valoración. De inmediato fue remitido por su delicado estado de salud al Hospital Departamental del Valle donde está ingresado, aunque en el área de facturación ya les anunciaron que Coomeva no les responde y que al no tener convenio con la entidad el paciente no podría permanecer allí por más tiempo.

