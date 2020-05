El hombre envuelto en un colchón y luego quemado, era del Partido FARC

La noticia de cómo fue asesinada una persona en el municipio de Bello la noche del jueves, llenó de terror a la población por lo macabro del hecho. Lo envolvieron en un colchón y lo lanzaron desde un vehículo a una zona verde, pero antes le habían prendido fuego.

En ese momento no se tenía la identidad, pero en las últimas horas medicina legal confirmó que se trata de Wilder Daniel Marín Alarcón, un joven de no más de 22 años que hacía parte del proceso de reincorporación del proceso de paz firmado entre el Gobierno Nacional con la antigua guerrilla de las Farc

Este joven salió de su casa en la mañana del jueves y había dicho que se iba a encontrar con unos familiares en el barrio París del municipio de Bello, pero no se volvió a saber de él, pese a las insistentes llamadas al celular que le hizo su madre. Pero este viernes recibió la noticia de su hijo estaba en Medicina Legal y era el joven al que habían asesinado la noche anterior.

“Él no había recibido ninguna amenaza, no tenía ningún problema y no estaba metido en nada malo. Estaban en el proceso de reincorporación y estaba con todas las reglas de los reincorporados, apostándole a la paz”, aseguró Omar Restrepo, representante del partido político Farac por Antioquia.

El joven Daniel era un estudiante del SENA en la técnica de Auxiliar Contable y vivía con su familia en el municipio de bello, donde la violencia cobra otra vida.

Según el partido Frac, este es el tercer firmante del Acuerdo de Paz de La Habana asesinado en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, y homicidio número 27 en Antioquia y el 196 en todo el país.