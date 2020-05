Clínica Juan N. Corpas infringe protocolos de COVID-19: Personería

La Personería de Bogotá alertó a la Secretaría de Salud sobre un presunto infringimiento de los protocolos de seguridad por el COVID-19 en la Clínica Juan N. Corpas.

Según la denuncia realizada a este ente de control Distrital, "en la Juan N. Corpas, en especial en la Unidad de Cuidados Intensivos, no cumplen con las recomendaciones para el manejo adecuado de los pacientes críticos contagiados con el virus. No hay un aislamiento apropiado de los infectados (separados por una cortina), no hacen traslado a otros centros de salud y siguen recibiendo contagiados en sus instalaciones."

Adicional a esto, al personal médico no le estarían dando las dotaciones de elementos de seguridad exponiendo a estos empleados a riesgo de contagio mayor. Varios integrantes del personal afirman que son obligados a trabajar, aún sí presentan síntomas de enfermedades respiratorias.

Para terminar, y más grave para el ente de control, es que hay denuncias que dicen que se estaría dejando ingresar a familiares a las unidades de cuidados intensivos, siendo que estas están prohibidas para evitar posibles contagios de coronavirus.

La Personería de Bogotá pide al Distrito que se tomen inmediatamente los correctivos del caso y, así mismo, garantizar los derechos del personal médico, de servicios generales, pacientes y familiares.