¿Denuncias de corrupción?: Motivos de supuesto espionaje a exmilitar

Sorprendido y preocupado se mostró Pedro Soto, militar retirado y hoy miembro del Centro Democrático, al aparecer entre los nombres de los políticos que estarían bajo seguimientos de la inteligencia del Ejército, revelados por la revista Semana.

"Llevo 11 años por fuera de la institución, me he dedicado a la política en el partido Centro Democrático y pues esta situación no deja de causarle a uno cierto temor, eso está claro", dijo Pedro Soto.

Soto, quien hace parte de la Veeduría de Sanidad Militar en la Región Caribe, cree que sus críticas de corrupción en redes sociales y denuncias del servicio de sanidad militar, podrían estar generando incomodidades.

""No tengo nada que ocultar y pues en mi actividad política, en algunas oportunidades he hecho algunas denuncias de corrupción al interior de las Fuerzas Militares, las denuncias a veces 'pisan callos' y eso pudo haber sucedido, quien quiera claridad estoy presto a atenderlo" manifestó Soto, quien hace 11 años se retiró de el Ejército.

Lea también: El regreso de las chuzadas del Ejército Nacional

El entonces candidato al Concejo en el 2015 y a edil en las pasadas elecciones en Barranquilla, calificó como irregular el supuesto espionaje y agregó que de ser requerido, está dispuesto esclarecer lo que sea necesario.