Exoneración del cobro de alumbrado público en Pereira está 'en veremos'

Pese a que el alcalde Carlos Maya anunció que los pereiranos que pertenecen a los estratos 1, 2 y 3 no deberán pagar servicios públicos durante los meses de marzo y abril debido a la emergencia sanitaria, las facturas de energía siguen llegando con un valor por concepto de alumbrado público, recursos que son cobrados directamente por la administración municipal y no por la Empresa de Energía de Pereira.

Esto se debe a que la exoneración fue presentada como Proyecto de Acuerdo ante el Concejo Municipal, donde 14 de los corporados se declararon impedidos para votar, por lo tanto, el proyecto no logró ser aprobado.

La secretaria de hacienda, Dora Patricia Ospina, explicó que ahora se están evaluando otros trámites jurídicos para no cobrar alumbrado público durante los meses de abril y mayo.

"Por esto el presidente de Concejo decidió no dar trámite a este Proyecto de Acuerdo y por ese motivo siguen apareciendo saldos dentro de la factura de la Empresa de Energía. De todas formas, en el Gobierno de la Ciudad estamos trabajando en una alternativa jurídica para no hacer este cobro y así cumplir la promesa del alcalde y que en los dos meses siguientes no se haga ningún cobro", confirmó Ospina.

Sin embargo, mientras surte efecto alguno de los trámites, los pereiranos de estratos 1, 2 y 3 deben cancelar el cobro de alumbrado público del mes de marzo que llegó en la factura de energía.

"Lo deben cancelar porque es un impuesto que ya estaba causado en el mes de marzo y que llega en la factura del mes siguiente; es decir, en abril. La exoneración es a futuro, no es retroactiva por eso es que lo saldos que aparecen en la factura de energía que corresponden a marzo se deben de cancelar", afirmó la secretaria.

Así las cosas, desde la Alcaldía de Pereira esperan cumplirle a la ciudadanía de estratos bajos con la exoneración de dos meses de alumbrado público. Sin embargo, se correría el beneficio para abril y mayo y no para marzo y abril como se tenía estimado.

