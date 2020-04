Obreros llegaron temprano a trabajar en Bogotá

Carlos es obrero en una construcción ubicada sobre la Carrera novena con calle 145, allí llegó junto a sus compañeros porque fue la orden que les dieron.

"Nos enviaron la orden de venir a trabajar, llegamos para entrara a las 7 am, pero no nos dijeron que no viniéramos, somos como 50 compañeros los que venimos hoy a trabajar". Explicó.

Por otro lado, Uriel llegó a la misma obra desde Bosa en el sur de la ciudad, el contó que es electricista y desde el viernes le dijeron que tenía que asistir a trabajar.

A pesar de las medidas estipuladas por la alcaldía de Bogotá varios trabajadores llegaron a construcciones para cumplir con sus labores

"Yo si vi que la alcaldesa dijo (anoche) que no se debería venir a trabajar los que estamos en obras, pero como no nos dieron otra orden pues vinimos". Dijo Manuel, obrero de la misma obra.

Es de recordar que el gobierno Nacional le dio facultades a los mandatarios locales para tomar decisiones, en este marco la Alcaldía de Bogotá ordenó que las empresas de construcción comiencen un proceso de inscripción, pero no autorizó el inicio de obras.