Audios revelan hechos de corrupción en la USCO

Son ocho en total los audios que circulan, sobre un posible entramado trenzado alrededor de la designación y elección de rector al interior de la Universidad Surcolombiana.

En los audios se escucha, presuntamente la voz del Decano de Derecho de la Usco, Leonel Sanoni Charry Villalba decano de la facultad de Derecho, Julián Salas, representante de los egresados en la Usco y también director territorial del Ministerio de Transporte para Huila y Caquetá; al igual que la voz de la ex rectora Nidia Guzmán. Por los sonidos ambiente al parecer se reunieron en un restaurante para tomar decisiones y establecer las estrategias de elección de rector.

En los audios se menciona a Alejandro; posiblemente Alejandro Serna, catedrático hasta hace poco de la Usco y defensor de Nidia y hoy concejal de Neiva. Además, mencionan también a la abogada Diana Perdomo, profesora en la misma Facultad y, al decano de Derecho, Camilo Alvarado.

De igual forma, se escucha claramente las represalias a tomar contra el ex secretario de educación de Neiva y docente también de la universidad. Alfredo Vargas, con el propósito de “mantenerlo ocupado”, al parecer como pago por ser contradictor y crítico directo de la “profe Nidia”.





Aparte de la conversación entre Salas, Guzmán y Sanoní:

SALAS: “¿Y sabe cómo es la factura?, revuelque esos bancos ocasionales, apenas llegue la profe, hermano usted revuelque los ocasionales porque es que estamos jodidos”.

SANONI: “Apenas llegue la profe unas quince horas, unas ocho, nueve, diez materias a ese 'chiquitico' (Alfredo Vargas), para que lo tenga entretenido. Ha llegado con unas ínfulas, que yo no tengo…

SALAS: “Él no va a estar acá, pero con el SANONI tenemos que agotar el “hablemos”.

SANONI: “Ya lo he hecho”.

SALAS: “Bueno y si no habla, cojámoslo cortico y barillazo hermano. Así toca porque que hacemos”.

“Por ejemplo, Alberto Polanía, ¿va a estar aquí o no va a estar aquí?

NIDIA: “Y Mario César.

SANONI: “A mí me preocupa una cosa Camilo, y es por eso que le voy a decir a la profe que en la Facultad a mí me van a representar, dos personas Diana Perdomo que es nuestros afectos, y Camilo Alvarado por el tema de los listados docentes, son quienes me va a representar a nombre mío”.

SALAS: “Si, estoy de acuerdo”.

“Luego, segunda situación, Martha sentó en el butaco a Camilo Alvarado, y el fue varón y le dijo “No profe yo voy a apoyar lo que diga el doctor SANONI”, ya lo sentó para que usted lo sepa”.

“Él no tiene nada en la Universidad, lo que medio él ha hecho, fue llegar a la universidad porque yo le hice el favor de meterlo, yo, él no tiene nada, yo no le como nada a él, esa columna chimba que solo la lee la mamá de él”.

Solicitud de renuncia inmediata de Sanoni





En una carta generada por un docente, estudiante y egresado dirigida al mismo Leonel Sanoni Charry Villalba se argumenta la solicitud de manera inmediata al cargo, apartes del documento infieren:

“Conocidos por la opinión pública y en especial por la comunidad académica de la Universidad Surcolombiana, los audios en donde de manera abierta usted, en su condición de Decano de Facultad, se concierta con la señora Nidia Guzmán Durán, candidata a la rectoría de la institución y Cesar Julián Salas Escobar Director Territorial para el Huila y Caquetá del Ministerio de Transporte, quien funge como representante de los egresados al Consejo Superior, para atentar en contra de la academia y los valores que esta representa, en relación con los concursos docentes, vinculación de profesores, asignación de cargas académicas a los docentes, persecución al profesorado, entre otras conductas. Resulta repudiable y, desde todo punto de vista Inaceptable, evidenciar que estás practicas puedan presentarse en una Institución Acreditada de Alta Calidad”.

El documento argumenta la solicitud en que ese tipo de conductas vulneran abiertamente la Misión y Principios de la Universidad, en especial en lo que tiene que ver con la ética.

Asimismo, enmarca “teniendo claro que estas conductas, de parte de un empleado público del nivel directivo, resultan inaceptables, repudiables e incomprensibles, en mi condición de docente de la Universidad Surcolombiana, le exijo que renuncie de forma inmediata al cargo de Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, al igual que todo su equipo de trabajo, pues no representa el ideal de formación integral, humana y crítica de profesionales e investigadores que exige la misión de nuestra alma mater”, concluye.