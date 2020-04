Baqatón: la iniciativa para recolectar ayudas a familias de Barranquilla

En Barranquilla se llevará a cabo la jornada de solidaridad BAQATÓN, una iniciativa que invita activamente a la ciudadanía a contribuir con recursos económicos y donaciones en especie, para brindar apoyo económico y alimentario a las poblaciones más vulnerables de la ciudad y el departamento del Atlántico, para suministrar insumos y dotación a nuestro personal de la salud, y para garantizar la alimentación y demás cuidados de los 800 animales del Zoológico.

BAQATÓN cuenta con el respaldo institucional de la Cámara de Comercio de Barranquilla, la Cruz Roja - Seccional Atlántico, la Fundación Botánica y Zoológica de Barranquilla, Probarranquilla, la Fundación Santo Domingo, las seccionales en el Atlántico de ACOPI, CAMACOL, Cámara Colombiana de Infraestructura, la Corporación Empresarial del Oriente del Atlántico, FENALCO, el Comité Intergremial del Atlántico y Native Apps, busca unificar y canalizar esfuerzos para atender las necesidades más apremiantes de nuestro territorio, como consecuencia del COVID-19.

Lea también: Bienestar Familiar repuso alimentos supuestamente vencidos que fueron entregados a familias en Soledad

La veeduría de la campaña será ejercida por la firma auditora Deloitte, que garantizará la transparencia en el proceso de gestión de recursos. Adicionalmente, se contará con mecanismos de rendición de cuentas para informar a los donantes sobre el destino de sus fondos y demostrar la eficacia en su uso.

Manuel Fernández Ariza, Presidente Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Barranquilla, manifestó que “El 55% de la población ocupada en el Área Metropolitana de Barranquilla trabaja bajo condiciones de informalidad. A medida que se alarga la cuarentena, nos preocupan esas familias que no están generando ingresos y deben alimentar a los suyos. BAQATÓN es el llamado para demostrar que Barranquilla es una ciudad solidaria por naturaleza, que se conmueve del otro, y no se detiene en brindar su ayuda. El Estado solo no puede, debemos unirnos todos y aportar desde lo mucho o lo poco”.

Entre tanto, la directora de Probarranquilla, Ana María Badel, señaló que “BAQATÓN es un ejemplo más de la alianza público-privada que ahora nos conecta, mediante un propósito único y poderoso, que es el bienestar de nuestra comunidad”.

Este martes, 28 de abril, a través del canal CTV Barranquilla y otros medios de comunicación aliados, se llevará a cabo una transmisión de apertura en línea y en directo, que ofrecerá reportes de las donaciones y mensajes de solidaridad. La campaña continuará hasta el 6 de mayo, día en que se realizará el gran cierre.

“En esta emergencia que estamos viviendo, los animales del Zoológico también están en riesgo. Con el aporte de todos, tendremos la posibilidad de garantizar su alimentación, salud y demás cuidados, que mensualmente se encuentran alrededor de COP $250.000.000”, añadió Farah Ajami, Directora Ejecutiva de la Fundación Botánica y Zoológica de Barranquilla.

Entre tanto, Patricia Maestre, Directora de la Cruz Roja - Seccional Atlántico, convocó a los barranquilleros para que participen de BAQATÓN: “Otras ciudades del país, como Bogotá, Cali y Medellín, han tenido jornadas de recaudo. Sabemos que Barranquilla no se quedará atrás en solidaridad. En el país nos reconocen por nuestra calidez y ésta es una oportunidad excelente para demostrar que nada nos queda grande y que en Barranquilla siempre estamos unidos”.

BAQATÓN, que cuenta también con el aval de la Alcaldía Distrital de Barranquilla y de la Gobernación del Atlántico, es un gran ejercicio de integración entre la sociedad civil y los sectores público y privado.

La Primera Dama, Silvana Puello, manifestó que “Desde el inicio de esta situación que vive el mundo entero, los barranquilleros hemos demostrado nuestra solidaridad y compromiso por ayudar a los más vulnerables. Cada aporte nos permite llevar tranquilidad a las familias que lo necesitan. En algún momento podremos volver a salir a las calles y retomar nuestras vidas, tomando precauciones, pero para eso vamos a requerir más elementos de protección que nos mantengan a salvo. Es muy importante continuar uniendo esfuerzos para que la ciudad salga más fuerte de esto. La BAQATÓN es un segundo impulso para llegar a más familias de escasos recursos y a nuestros profesionales de la salud, que trabajan todos los días por cuidarnos. Asimismo, podremos velar por el bienestar de los animales del Zoológico de Barranquilla”.

Realiza tu aporte, sin salir de casa, con cualquier medio de pago, en www.baqaton.com, desde el lunes 27 abril. También puedes realizar tu transferencia o consignación a la cuenta de ahorros Bancolombia 477-000004-46 y a la cuenta de ahorros Davivienda 027500115335.

"EN TODO MOMENTO, CARACOL RADIO, MÁS COMPAÑÍA"