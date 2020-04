"Cancillería respondió que no pueden traer a Valeria desde Rusia": madre

De acuerdo con Martha Storino, madre de la joven Valeria Guerrero, la Cancillería respondió que "es imposible por el momento traer a mi hija desde Rusia porque no había la cantidad suficiente de personas para un vuelo humanitario".

En diálogo con Caracol Radio, la familiar de la estudiante barranquillera que lanzó SOS para ser repatriada al detectarse un linfoma de Hodgking en etapa 4, indicó que "lo único que nos ofrecieron fue que Valeria viajara por sus propios medios hasta Madrid, desde donde saldría un vuelo humanitario en los primeros días de mayo pero que de Rusia a Colombia era impensable porque era muy costoso".

Agregó que "el funcionario me dijo que un avión tiene 250 pasajeros y cada uno debe pagar su pasaje y que no hay en el momento una gran cantidad de personas que estén pidiendo la repatriación desde ese país y que el gobierno no puede costear esos pasajes por falta de recursos".

Storino recordó que a su hija se le hace imposible movilizarse hasta España por el cierre de fronteras que imposibilitan que su hija pueda transportarse por tierra o aire.

"Es tal nuestra desesperación que evaluamos mandar un vídeo al gobierno de Venezuela para ver si por allá conseguimos algo entiendo las buenas relaciones de ese país con Rusia", relató.

La joven estudiante de sexto semestre de medicina en la Universidad de Kazán, pide ayuda para volver a Colombia toda vez que su póliza no cubre el tratamiento que requiere para el cáncer.

