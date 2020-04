"Trabajamos incansablemente para cumplir con los requerimientos sanitarios"

El gerente de la Plaza Minorista, Edison Palacio, habló en Medellín Hoy Por Hoy sobre los casos confirmados de COVID-19 en esa central de abasto que, al día de hoy, es el brote más grande de la ciudad y llevó al cierre provisional del lugar.

Palacio afirmó que trabajan para cumplir con los requerimientos técnicos y sanitarios exigidos por la Secretaría de Salud para la reapertura. Además, indicó que ya fue radicado el plan de saneamiento básico ante la Alcaldía de Medellín y esperan la inspección de las autoridades competentes.

"Lo que está garantizando que nosotros podamos volver a reabrir, después de que el señor alcalde así lo determine, es que ya hemos incrementado las medidas y protocolos de seguridad, no solamente para las personas que trabajan allí, sino también para los visitantes", afirmó.

Sobre las medidas específicas que se tomarán para evitar posibles nuevos contagios, una vez la central de abasto entre en funcionamiento, el gerente afirmó que al interior de la plaza no se tendrá ningún tipo de aglomeración, ni contacto entre el cliente y el vendedor, para lo cuál se realizó una ampliación masiva de los pasillos, que esperan verificación y aval por parte de la Secretaría de Salud de Medellín.



"Las personas van a entrar de manera controlada, por turnos, se van a hacer todos los procesos de desinfección, todos deberán tener tapabocas y cumplir con el pico y cédula, quien no cumpla estos requisitos no podrá ingresar a la plaza (...) Nosotros debemos dar garantías con nuestro equipo humano y técnico, con más de 160 cámaras de seguridad. Vamos a estar haciendo monitoreo constante de todas las áreas. Es fundamental poder aplicar las estrategias porque serán verificadas por la Alcaldía de Medellín", añadió.

Finalmente, afirmó que no tienen detalles específicos sobre los contagios de COVID-19 confirmados en La Minorista, pero aseguró que no todos los casos son de la plaza, sino que también hay algunos relacionados.

"En nuestro conocimiento y conversando con los comerciantes, nosotros no tenemos todos esos casos porque existen unos que, al parecer, son relacionados. Familiares u otras personas que tuvieron contacto con los casos positivos, no necesariamente en la plaza, sino por fuera, también hacen parte de esa cifra que entrega la Alcaldía de Medellín. Nosotros no tenemos la cifra exacta pero no superan los 12 casos de la plaza, solo que hay que establecer las estadísticas o los datos que tienen ellos después de hacer todo el cerco epidemiológico que, por cierto, lo hicieron de manera adecuada".

Entretanto, directivos y comerciantes de La Minorista esperan las indicaciones y el aval de las autoridades de salud de Medellín para proceder a la reapertura del lugar.