Hoy inician clases virtuales 70.000 estudiantes de colegios en Quindío

Al respecto Dimas Arias, presidente del Sindicato Único de Educadores del Quindío, Suteq, manifestó que la problemática se genera en que muchos de los estudiantes no cuentan con computadores ni acceso a internet, es decir que no tienen las condiciones para la modalidad virtual de clases.



Por su parte el alcalde de la ciudad, José Manuel Ríos, indicó que se está estructurando la estrategia pertinente para que los estudiantes que no cuenten con internet puedan acceder a los Centros de Desarrollo Comunitario, CDC, de manera controlada y con todas las medidas de seguridad.

Desde el Suteq indicaron que esta modalidad será un experimento y por esos las expectativas no son las más alentadoras.

