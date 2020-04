VIDEO: Agarrón entre alcalde y comunidad por incumplimiento de cuarentena

Hay polémica en Santander por un video que circula en redes sociales en el que se ve altamente alterado al alcalde de Mogotes Édgar Higinio Rueda y discutiendo con varias personas en la vereda Arrayanes.

En la grabación se observa como el alcalde y otros funcionarios forcejearon con algunos hombres, quienes denunciaron una serie de agresiones.

Caracol Radio contactó al mandatario quien señaló que el hecho si fue real pero que todo se presentó cuando requirió a la propietaria de un establecimiento que estaba vendiendo licor en plena cuarentena.

"Yo iba para la finca de mis padres cuando me encuentro que en esa finca habia gente jugando bolo y tomando cerveza como si nada. Como alcalde no podía dejar pasar ese hecho y le dije a la dueña del lugar que eso no lo podía hacer", dijo el alcalde.

Señaló Rueda que algunos funcionarios de su Alcaldía fueron agredidos por la comunidad, al tiempo que negó estar borracho o haber amenazado a personas con un arma de fuego.

