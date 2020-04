En Santo Domingo piden instalar campamentos para continuar obras 4G

Esta semana se reanudaron las obras de construcción del proyecto Vías del Nus, que pasa por 5 municipios del Nordeste y Magdalena Medio antioqueño. Entre ellos, está Santo Domingo. El alcalde de este municipio, Mario Monsalve, ha manifestado que les preocupa el riesgo que podría traer el comienzo de las obras, si no se plantean protocolos estrictos de cuidado personal.

“Las cosas se ponen en riesgo siempre y cuando no se hagan los respectivos controles o si no hay claridad en la forma de trabajar. Si se hace un buen protocolo, se puede llegar a minimizar el riesgo. Ellos no podrán continuar con la obra hasta el día en que tenga el visto bueno de la ANI”, señaló el mandatario.

En los días pasados, 11 alcaldes del Norte, Nordeste y Magdalena Medio de Antioquia, se reunieron para evaluar los posibles riesgos que podría traer la reactivación de las obras. En el caso del municipio de Santo Domingo, se hizo la propuesta de instalar unos albergues o campamentos provisionales, para que los trabajadores de la obras no tengan que movilizarse desde sus casas hasta el sitio de construcción.

“El llegar mucha gente de otras regiones nos pondría en mucho riesgo, porque no sabemos cómo van a ser los protocolos de recepción. La propuesta es hacer una especie de acuartelamiento o unas casas donde puedan cumplir una cuarentena”, agregó el alcalde.

De las vías de cuarta generación que se están construyendo en el departamento, hay algunas que corresponde a un carácter nacional por tanto para su reanudación debe esperar el aval de la ANI. Otras obras son de carácter departamental y su reactivación depende del criterio que acuerde la Gobernación de Antioquia.

