Esta Semana Santa es una experiencia extraña: Arzobispo de Tunja

Monseñor Gabriel Ángel Villa Vahos asumió la Arquidiócesis de Tunja en medio de la crisis desatada por la pandemia del coronavirus. Los fieles no lo pudieron recibir, no ha podido celebrar misas masivas y todo esto ocurre en plena Semana Santa.

El religioso reconoció que “esta es una experiencia diferente, extraña, porque este es un tiempo de mucho ajetreo para quienes tenemos algún cargo en la Iglesia, pero ha sido una oportunidad para encontrarnos con la gente a través de los medios que hoy nos proporciona la tecnología”.

Monseñor Villa Vahos, dijo que ésta “ha sido una oportunidad para pensar en la necesidad de que cuando tangamos disponibles las circunstancias valorar mucho más lo que tenemos”.

Reiteró que al ver los templos solos se puede “sentir espiritualmente muy unido a todas las personas que uno sabe están siguiendo las transmisiones por televisión o redes sociales”.

Frente a las palabras del papa Francisco en el inicio de la Semana Santa el Domingo de Ramos, el Arzobispo de Tunja aseguró que “el señor suscita a través del espíritu santo las personas para cada momento, yo creo que este era el papa que necesitábamos para esta etapa de nuestra historia tanto el mensaje que había dado en la oración Urbi et Orbi como la del Domingo de Ramos es un llamado a ir a lo esencial a no perder la esperanza y a saber que tenemos que estar más unidos porque como lo dijo él, no nos salvamos solos”.

Por la cuarentena obligatoria y el cumplimiento de las disposiciones de la alcaldía tanto la Curia como la Sociedad de Nazarenos han recurrido a la televisión local y las redes sociales para hacer partícipes a los fieles católicos de las celebraciones religiosas en medio de las restricciones.