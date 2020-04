Así viven la cuarentena los bogotanos

Familia en el barrio Bosa:

Giovany Alfonso es un taxista de 42 años, tiene dos hijas y una esposa pero no sólo vive con ellos, habita en total con 10 personas, era quien más ayudaba en su hogar hasta que llegó la cuarentena y por orden de su jefe no volvió a manejar el taxi.

“Aparte de mi familia vivo con mi tía, su hija, su hermano que tiene cuatro personas más a su cargo en total somos diez personas que estamos con situación de vulnerabilidad”, cuenta Giovany Alfonso.

De esta familia de 10 personas sólo los menores cumplen con el aislamiento a los mayores les toca salir a conseguir el sustento.

“Nos vamos entre las 2 y 3 de la mañana a la central de abastos a comprar alimentos, luego nos devolvemos para la casa empacamos mercados y los revendemos, con eso nos hacemos algo para sobrevivir”, agrega.

Este taxista, por ahora retirado, dice que no ha recibido ayuda ni del Gobierno nacional, ni del Distrital, cuenta que sólo recibió ayudas de refrigerios escolares gracias al programa de alimentación para menores.

Familia en el barrio La Alhambra:

Patricia Montero, es una joven empresaria, Mamá y trabajadora de una multinacional en el país, durante esta época ha llevado su trabajo a casa.

“Yo pude trabajar desde casa y estoy todo el día en reuniones, adecué mi casa con un escritorio, pedimos la comida a domicilio y bajamos a recogerla a la portería con todas las medidas de seguridad”. Explica Patricia.

Para la familia de Pateicia lo más difícil ha sido combinar el trabajo en casa con las labores diarias y las tareas del colegio de los niños.

“La señora que no ayuda en la casa no está viniendo, le pagamos su mes de trabajo pero no viene y acá tengo a mis dos hijos y a parte de estar trabajando tengo que cumplir con su su responsabilidades del colegio y también las cosas de la casa y el aseo general, son tres cosas al tiempo”. Indicó Patricia Montero.

De esta forma viven la cuarentena las familias, con diferentes obligaciones pero con algo en común, la necesidad del auto cuidado.