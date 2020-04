Así funcionarán los albergues temporales en Bogotá

Estos albergues temporales se instalarán en cinco localidades de la ciudad: Ciudad Bolivar, Usme, Puente Aranda, Tunjuelito y Engativá hasta el 13 de abril y para los mayores de 70 años hasta mayo.

Allí estarán las poblaciones más vulnerables, no sólo migrantes. Aclaran también que no serán albergues de contagiados sino de personas que no tienen donde vivir y necesitan un lugar para pasar el aislamiento. Serán máximo 50 personas por albergue.

“En esta crisis tenemos que sacar lo mejor de nosotros, no lo peor, tenemos que entender que hay personas en esta ciudad que nada tienen, que no tiene nada que comer, ni dónde dormir, por eso lo que estamos haciendo es ofrecer una alternativa digna para estas poblaciones, el llamado para quienes estaban protestando es a la solidaridad y a la calma”, explicó Nestor Daniel García, director de convivencia y diálogo social de la secretaría de gobierno

Las personas que estén en estos albergues no podrán salir, allí tendrán todo: alimentación, salud y donde dormir.