Comfama y Comfenalco Antioquia flexibilizan pagos de créditos por COVID-19

Las Cajas de Compensación Familiar en Antioquia, Comfama y Comfenalco, anunciaron ayudas y flexibilización a quienes tienen créditos con ellos y tengan dificultades de pago a causa del Coronavirus.

Desde los Servicios Financieros Comfama se definió canales de escucha activa para que los afiliados nos compartan abiertamente su situación particular. Buscamos comprender muy bien cada historia familiar o personal, sus preocupaciones y particularidades, y atender a cada uno a la medida.

Comfama dispuso, para cuando sea necesario, esquemas de refinanciación y acompañamiento financiero para los deudores actuales. Además, desarrolló un nuevo producto de crédito para la disminución de ingresos que busca mitigar el impacto de, por ejemplo, un empleado que disminuyó ingresos dentro del grupo familiar y asesorar sobre alternativas de acción frente a ese tipo de situaciones. Los créditos van desde el 0% al 0.9% de interés.

¿Qué hacer?

Para quienes tengan servicios financieros activos con nosotros, quieran compartir su situación y pedir apoyo de Comfama, tanto con el crédito como en asesoría, hemos habilitado las líneas telefónicas 3607080 y 560 2663 para el Valle de la Aburrá y la línea 018000415455 para el resto de Antioquia, además del correo electrónico carterayrecuperacion@comfama.com.co. No es necesario acercarse a ninguna de nuestras sedes porque actualmente, como una medida de cuidado, la mayoría de los servicios de nuestra institución se prestan telefónica y virtualmente.

Comfenalco

Comfenalco Antioquia, ante la emergencia sanitaria generada por el COVID 19 y pensando en el bienestar de los afiliados y sus familias, aprobó otorgar a los usuarios del servicio de crédito un período de gracia de 60 días en el pago de sus cuotas correspondientes a las fechas de aplicación de la emergencia.

Lo anterior significa que los abonos de las cuotas vigentes se retomarán nuevamente a partir del próximo 10 de junio de 2020 y que como no se causarán dichas cuotas, en consecuencia el crédito se extenderá durante el mismo período, es decir dos meses más. Así mismo se indicó que esta decisión no tendrá ningún efecto negativo en la calificación en las Centrales de Información Financiera ya que por este periodo la Caja de Compensación no realizará reportes a dichas centrales, ni se generará intereses por mora, aunque se aclaró que este beneficio no aplica para cuotas morosas correspondiente a meses anteriores.

La Caja anunció además que está analizando otras alternativas para atender casos específicos que se presenten durante este período.