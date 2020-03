Alcalde promete ayuda a vendedor ambulante sancionado en Medellín

Diversas reacciones ha generado un vídeo divulgado en redes sociales en donde se ve cuando un grupo de policías impone un comparendo a un señor de 70 años que estaba vendiendo aguacates pese a la cuarentena.

Lea también: 420 mil personas en Medellín se desplazan a trabajar durante la cuarentena

En este caso, la persona que publicó el vídeo se pregunta hasta dónde pueden cumplir con el asilamiento obligatorio las personas que viven del día a día en las calles.

"En Medellín la policía multó a un hombre mayor que vendía aguacates. No sé cómo esperan que los ciudadanos se queden en sus casas cuando la mitad del país vive en la informalidad y la precariedad laboral, @QuinteroCalle ¿Debe elegir la gente entre morir de hambre o contagiarse?", dice la publicación.

Puede leer: Antioquia ya tiene 86 casos positivos de COVID-19

Al conocer lo sucedido el alcalde de Medellín, Daniel Quintero informó que buscará al señor y le brindará ayuda.

"Vamos a buscar al señor, me comprometo a que no le faltará ni techo ni alimentación. Son difíciles momentos para millones de personas. Sin embargo, el no debe salir porque pone en alto riesgo su vida', respondió el mandatario local.