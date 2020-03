Transportadores de Colombia hablan de su actividad en plena contingencia

Jorge Ignacio García, presidente de la Confederación Colombiana de Transportadores, dijo en Caracol Radio Manizales que el gremio está operando para movilizar víveres, elementos de aseo y de primera necesidad por el territorio nacional pero sin descuidar el bienestar de los conductores, por lo cual se les recuerda utilizar siempre implementos de protección como caretas y guantes, además de hacer un lavado constante de manos y uso de gel antibacterial, especialmente después de realizar maniobras de carga y descarga, así como practicar una limpieza permanente de los vehículos.

Señaló que existe preocupación porque no son muchos los lugares donde puedan alimentarse en la vía ya que la gran mayoría de restaurantes están cerrados, por lo cual para los viajes largos es muy complejo suplir esta necesidad básica, aunque se está contemplando la posibilidad de que haya una red de establecimientos que sean autorizados en el país para tal fin.

Igualmente manifestó que en el gremio están reuniendo información para confirmar si efectivamente en todas las vías del país se está aplicando la exención en el cobro de los peajes de acuerdo a lo dispuesto por el gobierno nacional, ya que esto significa un gran alivio para poder ejercer su actividad en esta época de crisis.

En referencia a la seguridad para los transportadores dijo que en varias carreteras, especialmente de la Costa Atlántica, se han presentado robos de la carga por parte de algunos habitantes que están padeciendo carencia de alimentos o productos de aseo básicos, por lo que se buscará la implementación de caravanas de camiones que estarán custodiados por vehículos de la Policía Nacional.

A los profesionales del volante les envió un mensaje de ánimo por el hecho de alejarse de sus familias en este momento, y les recordó la importancia de su labor para que no haya desabastecimiento en ninguna región de Colombia, así como el hecho de asearse de manera rigurosa y quitarse la ropa justo al entrar en casa para llevarla a lavar, antes de mantener contacto con las personas que están en sus viviendas y prevenir así algún tipo de contagio.

Aseguró que uno de los aspectos más críticos para los transportadores es la asistencia mecánica en carretera porque prácticamente no hay ningún lugar en el país que esté prestando el servicio, y que deben defenderse con las herramientas que tienen para situaciones como pinchazos de los neumáticos.

Debido a que a algunos de estos automotores se les ha vencido el certificado tecnomecánico en los últimos días, pero no encuentran establecimientos especializados abiertos para una nueva revisión, aclaró que ya se adelantaron diálogos con el general Carlos Ernesto Rodríguez Cortés, director de la Unidad de Tránsito y Transportes de la Policía Nacional, para que no se impongan comparendos a los conductores por esta situación, aunque al llegar a los lugares de destino deben guardar de inmediato los vehículos.

También agradeció las gestiones realizadas por el viceministro de transporte, Juan Felipe Sanabria, por la ampliación del plazo para aportar la documentación de los 13.000 automotores que fueron reportados sin matriculación inicial, además de las gestiones adelantadas para recibir beneficios especiales que permitan congelar los intereses de los créditos y los abonos a capital durante 90 días.

Señaló que en las diferentes asociaciones del gremio transportador están atentos para que no se vuelvan a imponer medidas tan severas sobre la chatarrización, ni tampoco las restricciones para la circulación de vehículos con más de 20 años de antigüedad durante ciertas horas del día o el ingreso a algunas ciudades, especialmente a Bogotá y otras con problemas en la calidad del aire, sobre todo porque no es algo que sea por causa exclusiva de los automotores ya que las características del combustible también juegan un papel fundamental.

