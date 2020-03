El Huila registró tres nuevos casos de COVID-19

De los tres casos registrados, dos son en Neiva. Uno se trata de una mujer de 60 a 69 años, la cual se encuentra en estudio y su relación de contacto con casos diagnosticados. La mujer está hospitalizada en casa.

Asimismo, se registró un caso de otra mujer de 40 a 49 años de edad quien tuvo contacto con casos anteriores, su estado de salud es bueno y se encuentra hospitalizada en casa.

El tercer caso y primero se registra en el municipio de Palermo, en donde un hombre de 40 a 49 años de edad al parecer contrajo el virus en el pais de Ecuador. Permanece en casa donde recibe atención médica.

La secretaria de Salud del Huila, Claudia Helena Ruiz, se refirió a los nuevos casos: “Hemos detectado uno en el municipio de Palermo, que provenía de Ecuador, quien desde que llegó se aisló, y mirando la línea epidemiológica y no hay un contacto directo”, afirmó la titular de la cartera en salud.

Se indicó que en la región existen 221 laboratorios con 14 casos positivos, solamente resta el oficializar el reporte de las 27 tomas recolectadas en el día de hoy y unos reportes negativos que no se han notificado a las familias, “esperamos dar el parte a las familias respecto al tema”, expresó.

“Reiteramos el llamado a los huilenses para que permanezcan en casa, en cualquier momento podemos dar positivo”, enfatizó Ruiz.

Las autoridades en salud, nuevamente reportaron que se han presentado algunos problemas sociales con las personas que han dado positivo en Neiva, por lo que hizo un llamado a la comunidad a la tolerancia. De acuerdo con Lina María Rivas secretaria de Salud de la capital huilense, “lastimosamente tenemos dos casos nuevos, uno derivado de los ya focalizados en el barrio Calixto de Neiva”, informó la titular de la dependencia.

La secretaria manifestó su preocupación frente a la falta de conciencia de los neivanos, de no concurrir a sitios en masa donde se focaliza el virus, “me preocupa mucho la inconciencia de la gente, hacemos un llamado a la sensatez no es un favor es una obligación. Hemos visitado el sector del barrio Calixto y la gente en los supermercados, en la panadería, de verdad la falta de conciencia de la gente no tiene justificación”. Las autoridades recordaron que la patología del virus en el 80% es asintomático, y es propagador potencial del virus.