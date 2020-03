Medidas de Contingencia para el abastecimiento de alimentos en el Quindío

Frente a la contingencia que se vive por el Coronavirus, Fenalco seccional Quindío anunció una serie de medidas para garantizar el abastecimiento de alimentos. Mediante un comunicado dieron a conocer que el departamento cuenta con el abastecimiento suficiente en productos de primera necesidad, además que los establecimientos de Alimentos cuentan con las medidas de prevención necesarias para evitar o disminuir el contagio del virus acatando las normas y disposiciones de las autoridades competentes.

En el mismo comunicado informan que se han establecidos horarios y controles de ingreso y de compra suficientes para atender las necesidades de la población, así mismo, se han unido a la atención prioritaria de adulto mayor, discapacitados y mujeres embarazadas.

Finalmente enfatizan que las principales restricciones con las que cuenta el sector del comercio, se encuentran principalmente en el transporte y logística de los proveedores de productos como panela y arroz.

Vea también: Hoy desde las dos de la tarde inicia el toque de queda en el departamento

A continuacion las medidas que se han tomado en los diferentes establecimeintos del departamento:

Armenia:

Grupo Éxito: Productos de producción agrícola que están desabastecidos, en general cuentan con buen abastecimiento para atender al público permiten el ingreso de máximo de 680 personas con las respectivas distancias, aunque por estos días circulan normalmente entre 150 y 200 personas, los horarios de atención al público son de 07:00 a.m. a 07:45 p.m. con horario especial para personas mayores de 60 años, discapacitados y mujeres embarazadas de 07:00 a.m. a 08:30 a.m.

Supermercados Laureles: han tenido buena respuesta por parte de los proveedores. Sin embargo, se ha visto agotado el papel higiénico y los desinfectantes, permiten el ingreso de determinado número de personas y cierran las puertas para tener el control. Los precios se mantienen, los horarios de atención al público son de 8:00 am - 7:00 pm, con horarios especial de 7:30-8:30 a.m. para adulto mayor.

Mercamos: tienen buen abastecimiento, están agotados algunos productos como la panela, pueden ingresar máximo 15 personas, no permiten el ingreso de menores de edad, los precios se mantienen estables, su horario de atención al público es de 7:30 am -8:00 pm.

Olímpica: cuentan con buen abastecimiento para atender al público, el ingreso se encuentra controlado, el horario habilitado es de 8:00 am-8:30 p.m., se está manejando un horario especial de 8:00 am-8:30 am para personas mayores de 60 años, discapacitados y mujeres en embarazo, los precios permanecen estables.

Colsubsidio: restricción de producto: dos unidades por personas. Tienen un ingreso máximo de 40 personas, pero normalmente en el supermercado hay un flujo entre 15 y 20 personas, los precios permanecen estables, los horarios de atención habilitados son de 8:00 am-8:00 pm, con horario especial de 8:00 am-9:00 am para personas mayores.

Inversiones Torre Jaramillo SAS: se han visto afectados en el abastecimiento de panela y arroz, estos productos se encuentran agotados, de resto cuentan con buen abastecimiento de productos. no se permite el ingreso de menores de edad, ni de mayores de 60 años, los precios se mantienen estables, excepto el de la panela y el arroz que se encuentran agotados, los horarios de atención al público habilitados son de 7:30 am -8:00 pm.

Almacenes la 14: Cuentan con abastecimiento suficiente, controles de ingreso hasta de 15 personas máximo, horarios de atención de 08:00 a.m. a 08:00 p.m.

Supermercados Mío: tienen buen abastecimiento, no permiten el ingreso a más de 50 personas, en las cajas están manejando una cinta cada dos metros para distanciar a las personas, los precios se mantienen estables, excepto en productos como arroz y azúcar. Los horarios de atención habilitados son de 7:30 am-7:30 pm.

Ventanilla Verde: tienen buen abastecimiento, solo está agotada la panela, no permiten el ingreso de más de 50 personas o el ingreso de adultos mayores o menores de edad, los precios se mantienen, excepto el del arroz que estuvo al alza, los horarios habilitados son de 8:00 am-8:00 pm.

Rindemax la 23: tienen abastecimiento regular, están agotados la panela y el arroz, se permite el ingreso de máximo 30 personas, los precios se mantienen, excepto productos como el arroz e higiénicos, los horarios habilitados son de 7:20 am-7:30 pm, con horario especial de 7:20 am-9:00 am para mayores de 60 años.

Supermercado Bennis: tienen abastecimiento regular, están agotados la panela y el arroz, máximo 30 personas, los precios han subido por los proveedores, los horarios habilitados de atención al público son de 8:00 am-6:00pm.

Tiendas ARA: Cuentan con abastecimiento suficiente, controles de ingreso hasta de 15 personas máximo, horarios de atención de 07:00 a.m. a 09:00 p.m.

Justo & Bueno: Cuentan con abastecimiento suficiente, controles de ingreso hasta de 15 personas máximo, horarios de atención de 07:00 a.m. a 09:00 p.m.

Granero la 36 de Armenia: Abierto al público desde las 8am hasta las 7am. Poca existencia de panela, arroz, no tiene gel antibacterial no alcohol.

Súper tiendas al día: Abierto al público desde las 7am hasta las 9am. Atienden grupos de 8 personas, con poca panela, sin existencia de arroz, gel y alcohol. A la espera de pedidos.

La Tebaida:

Rapiexito: Cuentan con abastecimiento, disminuyen la panela a 4 atados por cliente, su horario es de 7:30 am a 8:00 pm, contesta Diana Quiroz, Administradora.

Mercamos: Restricciones por cantidad de público, restricciones con cantidad de productos, su horario de atención es de 7:00 am a 8:30 pm, contesta Alex Londoño, administrador.

Merca Plaza autoservicios: escasez de panela, el arroz llego más costoso directamente del molino, los enlatados también incrementaron el precio, por esto limitan la cantidad de productos vendidos, se dejan ingresar de a 5 0 6 personas, no se permite el ingreso de niños, se da prioridad a los adultos y se atiende personalmente, horario de atención de 7:00 am a 8:00 pm, contesta Silvia.

Montenegro:

Granero la economía: Cuentan con abastecimiento total, no tienen restricciones aun, su horario de atención es de 8:00 am a 8:00 pm, contesta Leonardo, dueño.

Mercamos: Restricciones por cantidad de público es decir máximo 30 personas, restricciones con cantidad de productos, su horario de atención es de 7:00 am a 8:30 pm.

Surtitienda Centenario: Proveedores entregan pedidos a la mitad y con mucha demora, solo se vende al público la mitad de productos que vayan a llevar, el horario de atención es de 7:30 am a 1:00pm y de 2:00 pm a 8:00 pm, se restringe el ingreso solo ingresan 10 personas, contesta el señor Mario German Álzate Suarez.

Supermercado Mercahogar: los pedidos están llegando reducidos, solo venden en algunos productos por cantidades limitadas, restringen entrada de adultos mayores y a niños, solo dejan entrar uno por familia y máximo 15 personas al establecimiento, horario de atención 7:30 am a 8:00 pm, contesta Diego Cardona.

Rindemax: los pedidos que han hecho les llegan disminuidos, por lo tanto, están limitando la cantidad por cada persona principalmente el arroz y panela, restringen el ingreso de 1 persona por familia, y máximo 30 personas en el establecimiento

Génova:

Minimercado Atabhasca: Al momento cuentan con abastecimiento de mercancía, productos agotados (Panela y Arroz), las restricciones principales han sido logística de proveedores para el transporte de alimentos, tendrán su establecimiento abierto al público.

Autoservicio Génova: Al momento cuentan con abastecimiento de mercancía, productos agotados (Panela y Arroz), las restricciones principales han sido logística de proveedores para el transporte de alimentos, los precios han estado al alza, tendrán su establecimiento abierto al público con normalidad.

Granero el Campesino: Al momento cuentan con abastecimiento de mercancía, productos agotados (Panela y Arroz), las restricciones principales han sido logística de proveedores para el transporte de alimentos, tendrán su establecimiento abierto al público.

Minimercado Pipe: Al momento cuentan con abastecimiento de mercancía, productos agotados (Panela y Arroz), las restricciones principales han sido logística de proveedores para el transporte de alimentos, los precios han estado al alza, tendrán su establecimiento abierto al público con normalidad.

Pijao

Frandiño: Al momento cuentan con abastecimiento de mercancía, productos agotados (Panela y Arroz), las restricciones principales han sido logística de proveedores para el transporte de alimentos y proveedores trabajando a media marcha, los precios han estado al alza, tendrán su establecimiento abierto al público con normalidad.

Calarcá:

Supermercado Mercamos: desabastecimiento de panela arroz y grano, horario de apertura de 7:30 am a 8:00 pm, solo permiten el ingreso a poca cantidad de personas no menores de edad, contestó Sonia.

El Progreso: agotado el alcohol y dos marcas de panela que llegan esta semana, restricción de 20 personas no más, salen unos y entran otros, horario de apertura de 7:00 am a 6:30 pm no menores de edad, contestó William salas.

Quimbaya

La Surti Canasta: Desabastecimiento en arroz, panela, solo se vende por unidades no en caja ingresan solo 30 personas, se envían a domicilio los pedidos, solo una persona por familia y todavía se está contemplando la idea de los menores. Apertura de 7:30 am a 8:30 pm. Contestó Angie

Mini mercado Leo: poca panela solo una persona por familia. Apertura de 7:30am a 8:00 pm, contestó don leo.

Merca granos: poca panela, no tienen alcohol, gel, jabón de manos; no menores de edad, una persona por familia máximo, 10 personas al mismo tiempo. Apertura de 7:30 a 7:30 contestó miguel.

Autoservicios La 10: ingreso a pocas personas tienen poca panela y arroz. Apertura de 7:30 a 9:00 pm Héctor.

Mini mercado Londoño: sin desabastecimiento, únicamente está agotado el arroz, restringido el ingreso a 5 personas, no menores de edad. Atención de 07:00 am a 8:00 p.m.

Salento

Súper Cocora: poco arroz, grano, panela, ingreso de 15 personas máximo, Atención de 08:00 a.m. a 05:00 p.m.

Diego Autoservicio Real: poca panela, ingreso de 5 personas máximo, no menores de edad. Horarios de atención de 9:00 p.m. a 7:00 p.m.

Mini mercado Galicia: solo abre sábado 8:30 a 7 por prevenir, lo anterior considerando que tiene familiares mayores de edad, informa que los productos están caros, no tienen jabón de manos, solo ingresan 6 personas, no menores de edad. Atiende la llamada Mónica.