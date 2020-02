Buque Gloría llegará a San Andrés Isla

Desde el muelle No.1 de la Sociedad Portuaria de Santa Marta, zarpó con destino a San Andrés Isla el ARC “Gloria”, buque insignia de la Armada de Colombia, el cual estuvo abierto al público en general desde el pasado 22 de febrero, recibiendo un aproximado de más de 10.800 visitas. A la ceremonia de despedida del Buque Escuela asistió la Alcaldesa de la ciudad Virna Johnson Salcedo, acompañada de autoridades civiles y militares.

El Embajador flotante de Colombia en los mares, navega por primera vez en su historia con 83 jóvenes Alumnos, quienes hacen carrera militar en la Escuela de Formación de Infantería de Marina de Coveñas - Sucre. Estos futuros Suboficiales continúan su crucero de entrenamiento rumbo al departamento Archipiélago, donde estarán en el muelle de la Sociedad Portuaria de San Andrés Isla, del 1 al 5 de marzo.

El Buque ARC “Gloria” estará abierto al público los días: jueves 5 de marzo de 09:30 a.m. a 06:00 p.m. y viernes 6 de marzo de 09:00 a.m. a 11:00 a.m., zarpando ese mismo día, en horas de la tarde hacia la ciudad de Cartagena de Indias.

La Armada de Colombia invita a todos los colombianos y turistas extranjeros, a que visiten el Buque Escuela de la Institución Naval, sinónimo de patria y prestigio ante el mundo, a la vez que conocen de nuestras costumbres y tradiciones marineras.