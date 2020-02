Incendio destruyó aproximadamente 1.000 hectáreas de páramo en Boyacá

El incendio forestal fue provocado por manos crimínales en la vereda Cormechoque Arriba, límite de Siachoque, Toca y Viracachá. Las llamas llegaron hasta el Páramo La Cortadera, uno de los complejos de páramo más importantes del centro del departamento. Tras haberse reactivado el fuego en la madrugada de este sábado, hace pocos minutos pudo sofocarse.

Jairo Grijalba, alcalde de Siachoque, sostuvo que “gracias al apoyo entierra de los cuerpos de bomberos de Tunja, Chivatá y Siachoque, gracias a Dios, a los campesinos, a la gente de Toca, Chivatá, Siachoque y Pesca, logramos apagarlo. Esperamos que no se reactive la conflagración. Ya se trabaja en que no queden activos focos de calor. También el llamado es a que la gente tome conciencia de no adelantar quemas ni fogatas, esto es un atentado a los ecosistemas”.

Por ahora el cálculo estimado de hectáreas destruidas es de al menos 1.000 hectáreas de flora propia de páramo, bosques y vegetación nativa.

En los próximos días se hará un plan ambiental para intentar mitigar los daños causados por la conflagración.