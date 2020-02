Sin control incendio que destruyó 500 hectáreas de páramo en Socotá, Boyacá

Se advierte que el incendio activo desde la tarde de este martes 18 de febrero de 2020, amenaza con extenderse al Parque Natural Páramo de Pisba, solamente podrá superarse con apoyo aéreo.

La conflagración de grandes proporciones, que reviste de llamas que sobre pasan los 15 metros de altura, se registra en la vereda El Cardón del municipio de Socotá, al nororiente de Boyacá, en zona limítrofe entre Chita y Socotá, en un cerro cercano a una Base Militar.

El incendio forestal que al parecer habría sido provocado por manos criminales, y como resultado de quemas que se salen de control, está activo en una zona de páramo a 3.700 msnm. Esta es una de las zonas más frías del departamento de Boyacá.

La tipografía del terreno donde se presenta la emergencia, dificulta las labores de extinción del fuego, y los organismos de socorro, han dicho que no es posible sofocar el fuego por vía terrestre, pues para entrar al sitio, hay que caminar entre de 3 y 4 horas.

Según el alcalde de Socotá William Correa, “el corredor de la zona en donde está el incendio presenta problemas de orden público, es una zona de páramo, y las condiciones topográficas del terreno al igual que los fuertes vientos, hacen que se nos esté saliendo de control esta emergencia. Ya hemos golpeado las puertas de muchos cuerpos de bomberos, pero nada que tenemos apoyo. Campesinos de la zona son los que están haciendo labores de extinción a 3.700 msnm”.

Agregó que “lo único que tenemos es encomendarnos a Dios porque parece que no tenemos apoyo de nadie. La gobernación de Boyacá nos dice que solo nos puede enviar un carro tanque, lo que no nos sirve porque no podemos acceder con ese tipo de vehículos”.

De acuerdo con el alcalde municipal, se calcula que “en el incendio forestal que tiene varios focos, o frentes de conflagración, ha tenido por ahora una afectación que ya asciende a al menos 500 hectáreas de vegetación nativa, y además, ya entraría a afectar al Parque Natural de Pisba, de hecho, ya las directivas del parque nacional natural El Cocuy está intentando darnos apoyo”.

El mandatario de Socotá dijo que “esperamos con urgencia el apoyo aéreo de la Fuerza Aérea, para intentar superar esta emergencia, y nos sentimos muy vulnerables y abandonados; estamos seguros que, si se tratara de municipios más influyentes, el apoyo llegaría más rápido”.

El apoyo aéreo está en proceso de autorización, para que un helicóptero de la Fuerza Aérea con su equipo Bambi Bucket, pueda llegar a la zona, a mitigar las llamas.