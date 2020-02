Ambientalistas preocupados por la presencia del ELN en el Cocuy

Luego de confirmarse que miembros del ELN fueron los responsables de los homicidios en el municipio del Cocuy del líder comunal, Libardo Arciniegas, y del funcionario de Parques Naturales, Yamid Silva, que perdieron la vida tras ser atacados con arma de fuego. Los expertos ambientalistas manifestaron su preocupación por la presencia de este grupo guerrillero por este importante corredor vial.

Para Fernando Chaparro, ambientalista que recorre constantemente esta región del departamento de Boyacá, es una mala noticia y dijo que “es un remezón, no entendemos por qué pasan estas cosas, luego de que se recuperó este ecosistema. Actualmente está en muy buen estado, en esta temporada tenemos nieve que no es fácil tenerla, las comunidades estaban alegres, y se estaba activando el turismo con la apertura del aeropuerto del Espino”.

Por otro lado, el licenciado en biología de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Jorge Valencia, dijo que cuando realizaba caminatas académicas por la sierra del Cocuy se encontraba con guerrilleros del ELN. En ese momento, el profesor Valencia fue testigo de cómo quemaron la cabaña que construyó el Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente (INDERENA), y de cómo los subversivos usaban ese corredor de conexión para sus actividades.

“Yo no me explico por qué habiendo un batallón de alta montaña, que se creó para la protección de estos importantes sitios, no esté presente. Tampoco me explico por qué, luego de haber firmado un acuerdo de paz, dejan que un espacio muy abierto a la guerrilla del ELN. Yo creo que ellos quieren recuperar ese importante corredor”, dijo el profesor.

Fernando Chaparro, aseguró que seguirá haciendo sus caminatas ecológicas, e hizo un llamado a la Gobernación de Boyacá para que se haga presencia en otros ecosistemas, que también necesitan de un cuidado como los bosques de Pisba, Paya, el corredor del Lago de Tota, la provincia de Valderrama, entre otros.

El profesor Valencia, por su parte, dijo que es importante la presencia de las corporaciones ambientales como Corpoboyacá y Corporinoquia. E hizo un llamado para que la comunidad joven del país para que se concientice de toda la problemática ambiental.