7 de Abril padece de cupos estudiantiles y óptima atención en salud

Caracol Radio sigue tomándose los barrios de Barranquilla para conocer en profundidad cuáles son sus problemas más latentes de la mano con las comunidades. Es por ello que este martes el turno fue para 7 de Abril, desde donde pidieron la presencia de este medio de comunicación a través del WhatsApp 3178929858.

En el sector hay una gran preocupación por la proliferación de mosquitos que, según el dirigente cívico, Rafael Pastor, se han identificado siete casos de personas con dengue.

Así mismo, los habitantes de este populoso sector de 'La Arenosa' denunciaron que a pesar de tener cerca tres centros asistenciales, la atención no es óptima y que las citas son programadas hasta para tres meses.

Por otra parte, la comunidad asegura que la población estudiantil no encuentra dónde estudiar ya que no las directivas de los cinco colegios que se encuentran en el sector aseguran que no hay cupos.

Una historia positiva en el barrio lo protagoniza la Cumbiamba de 7 de Abril, conformada por 35 parejas de bailarines y habitantes apasionados por el Carnaval de Barranquilla.