Solo migrantes venezolanos con PEP podrán ser afiliados al régimen de salud

El decreto que habilita la afiliación de la población migrante, también está dirigida a la población vulnerable colombiana que no cuenta con seguro de salud y hasta la población privada de la libertad. Sin embargo, el enfoque se hace principalmente en los más de 400 mil venezolanos en el país que no cuentan con servicio de salud, que no hacen parte del régimen contributivo ni subsidiado, explicó en Cali, el Ministro de Salud (E) Iván Darío González.

“Los venezolanos o migrantes que tienen un permiso especial de permanencia, que ya tienen su situación migratoria regularizada van a poder afiliarse al sistema de salud, hoy tenemos cerca de 200.000 personas afiliadas… llegar al 100% de cobertura y mejorar la integralidad en la atención a los migrantes para poder resolver gran parte del problema que tenemos en los hospitales públicos colombianos que hoy reciben esa carga de atención sin fuente de financiación”

En el Valle del Cauca, expresó María Cristina Lesmes, secretaria de salud departamental hay alrededor de 70 mil venezolanos, la mayoría de ellos en Cali y de esos 70 mil, solo 15 mil están afiliados, especialmente al régimen contributivo. “Esta medida seguramente nos da mucha tranquilidad, a nosotros desde el punto de vista humano y financiero y a ellos para que tengan la garantía de la atención”, resaltó Lesmes.

Según el Ministro González, la cantidad de personas que se van a ver beneficiadas por el decreto irán aumentando paulatinamente en la medida que Migración Colombia les vaya regularizando la situación. “Aquellos que no pueden pagar, van ingresar al régimen subsidiado y aquellos que tengan trabajo entrarán al contributivo”.

Por su parte la Viceministra Diana Cárdenas, dijo que para ingresar al servicio de salud, se debe hacer en la página web del Ministerio de Salud, “un venezolano puede entrar a la página del Ministerio de Salud, buscar un link que se llama mi seguridad social, ahí tiene que ingresar sus datos su documento PEP con el cual fue registrado, busca la EPS que está disponible, en el caso a los de los venezolanos que tienen capacidad de pago, hacen la afiliación y ingresan a mi planilla y hacen el pago”.

Los migrantes que no puedan pagar serán vinculados al régimen subsidiado. Aunque reveló, el Ministro (E) Iván Darío González, que la mayor parte de los 188 mil venezolanos registrados están vinculados al régimen contributivo por contar con un empleo formal.