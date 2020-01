Pereiranos denuncian que algunos taxistas se dedican al transporte ilegal

Gran controversia ha generado en Pereira las denuncias de algunos usuarios que aseguran que al momento de solicitar carros a través de la aplicación InDriver, les aparece una placa, pero llegan a recogerlos taxistas que registran sus vehículos con matrículas diferentes y ofrecen sus servicios en esas plataformas.

Aseguran que varias veces han sido testigos de esa situación y calificaron como doble moralistas a los conductores de taxis que rechazan el transporte ilegal y se dedican a él.

"Yo hago uso de la plataforma InDriver y se reportan taxistas y hacen servicios ellos, entonces no tienen sentido las denuncias y demandas que hacen porque ellos están haciendo uso de estas"; "yo casi todos los días utilizo la plataforma y me parece muy chistoso que los taxistas que mantienen protestando y diciendo que los Uber son ilegales, también están trabajando en InDriver. Me pasa mucho que cuando pido servicios se me reportan amarillitos"; "en varias ocasiones me ha ocurrido que pido InDriver y, en el momento en el que llega, miro que es un taxi. Es muy injusto porque ellos critican y le hacen la vida imposible a los de las plataformas", son algunos de los apartes de las denuncias de la ciudadanía.

Una de las usuarias denunció que otra situación similar, de transporte ilegal, se registra con gran frecuencia en las calles de Pereira debido a que algunos taxis se dedican al transporte colectivo.

"Me ha pasado que cuando estoy esperando el bus, al frente de Invico, son ellos mismos los que pasan diciendo que si van para Frailes o para algún lugar y son recogiendo personas cuando se supone que eso no es legal y no está bien. No está siendo coherente lo que piden con lo que hacen", puntualizó la usuaria.

En la capital risaraldense una de las principales discusiones entre los taxistas y las autoridades municipales están relacionadas con el transporte informal; por eso, desde el Instituto de Movilidad han anunciado que se reforzarán los operativos en contra de la ilegalidad que se evidencia tanto en las plataformas digitales como en los vehículos conocidos como ‘piratas’.

