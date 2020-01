Asesinan a otro excombatiente de las Farc en Antioquia

En la vereda Guineales del municipio de Dabeiba, en el occidente de Antioquia, fue asesinado un excombatiente de la antigua guerrilla de las Farc. La víctima fue identificada Over Arias Giraldo de 36 años de edad, había hecho parte del ETCR de Vidrí en el municipio de Vigía del Fuerte, además, actualmente estaba activo en el proceso de paz y en la Agencia para la Reincorporación y la Normalización.

Esta persona quien en su momento hizo parte del frente 34, vivía con su esposa en la vereda Tascón de Dabeiba, donde adelantaba proyectos productivos de yuca. Según la información del Partido Farc, fue atacado a tiros en la vía principal.

“Él se movilizaba en una moto, cuando es abordado por dos hombres que también se desplazaba en motocicleta sobre la vía principal que conduce de Mutatá a Dabeiba, le propinaron varios disparos que le causaron la muerte. El occiso permanece en la morgue de Dabeiba y estaba cumpliendo con su proceso de reintegración a cabalidad”, destacó Duván Jaramillo, Delegado de los DD.HH del partido Farc en Medellín.

Por su parte el señor Omar Arango, representante a la cámara por el Partido Político Farc, recalcó, que quienes hacen parte del proceso de paz no tienen garantías para continuar en él y por el contrario continua el exterminio de los excombatientes, como el señor Over, quien no había manifestado amenazas de muerte. Además, exigió que se deben implementar los acuerdos firmados en la Habana. Uno de ellos, el desmonte de los grupos armados ilegales.

“Mientras sigan existiendo este tipo de conflictos en el territorio, pues, quienes están desarmados y en el fuego cruzado son los que van a llevar la peor parte”, dijo el señor Arango.

Aseguró que desde la firma del acuerdo de paz en el 2016, ya son por lo menos 15 excombatientes asesinados en Antioquia, mientras que la cifra en el país es de 186.