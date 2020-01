Choque generacional en el Concejo. Christian Pérez fue llamado 'Mesías'

La polémica se dio mientras se estaba discutiendo sobre la situación actual de Manizales con las enfermedades mentales y el suicidio, pues el concejal Luis Gonzalo Valencia expresó que Christian Pérez es un mesías por haber manifestado su anhelo de luchar para combatir la situación y así mejorar el sistema de atención en la ciudad y el país.

“oh sorpresa oh sorpresa oh sorpresa, llegó el mesías al concejo de Manizales, bienvenido, bienvenido. Lo que pasa es que nosotros no podemos solucionar todo y si usted lo va a hacer bienvenido sea” manifestó Valencia.

Al respecto, Pérez respondió que no es mesías pero que tiene la esperanza de cambiar el sistema de salud, “evidentemente yo no soy el mesías de la salud, pero sí le quiero decir una cosa señor Valencia, sin ser el mesías de la salud fundé un programa de prevención de suicidio que se llama Guardianes de la Vida, sin ser un mesías doctor Gonzalo Valencia yo soy la persona que lideró en la calle para que no cerraran las camas pediátricas del Hospital Infantil”.

Los rumores no se hicieron esperar después de ocurrida la situación, pues algunos afirmaron que el tono del concejal valencia no fue el mejor.