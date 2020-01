Envían a la cárcel a hombre investigado por asesinar a su pareja

Los hechos ocurrieron en la mañana del 31 de diciembre de 2019 en el barrio Manrique San Blas. Según algunos vecinos, desde las 8:30 am, aproximadamente, escucharon golpes y discusiones en el apartamento de la pareja, cuando oyeron los gritos de auxilio de la mujer llamaron a una de sus familiares quien tocó la puerta, pero como no le abrieron y no escuchaba la voz de ninguno de los dos pensó que se habían dormido y se fue del lugar.

Horas después ven salir del inmueble a Flórez Zapata con sangre en su cuerpo y una herida en el cuello, cuando entran a la casa ven el cadáver de Giraldo Muñoz en una de las habitaciones. La ciudadanía retiene al presunto victimario hasta que llega la Policía y lo captura.

La víctima, de 54 años de edad, recibió múltiples heridas en cuello, cabeza, pecho, brazos y espalda. El procesado no aceptó los cargos imputados por el delito de feminicidio agravado.