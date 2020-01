Hallan muerta a mujer en hotel de Girón

En otros hechos aislados a los homicidios por riñas durante el 31 de diciembre de 2019 y primero de enero de 2020, la policía señaló que durante el nuevo año fue hallada muerta Luz Helena Ortiz, de 38 años de edad en un hotel del barrio El Pablado en Girón.

El coronel Javier Castro subcomandante de la Mebuc señaló que se trataría del primer caso de feminicidio que se presenta en la ciudad, ya que se vio a Ortiz entrar con su expareja al hotel. Manifestó que la mujer había terminado la relación con su victimario hacía tres meses porque venía siendo víctima maltratada.

"La relación duró año y medio y presuntamente habían algunas agresiones por parte del hombre. El cuerpo es encontrado sin vida por parte del servio general del hotel. El hombre ingresó el 31 de diciembre a la una de la tarde y fue visto allí dentro con la mujer hoy occisa a las 100:00 p. m., pero a las 5:00 a. m. del 1 de enero se le ve saliendo con rumbo desconocido".

La policía ha indicado que ya realiza las investigaciones y análisis de las cámaras de seguridad del hotel para esclarecer los hechos que rodean la muerte de esta mujer de 38 años.