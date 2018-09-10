Buenaventura afectada con bonos "Carrasquilla", reconoce su alcalde

Cali

El alcalde de Buenaventura Edison Bioscar Ruiz, reconoció que su población padece por las millonarias deudas que le acarrean los llamados bonos del agua o "Carrasquilla" que adquirió su municipio para presuntamente ejecutar el plan maestro de acueducto y alcantarillado.

En su momento el municipio compró bonos por 43.500 millones de pesos, los que presuntamente se pagarían con los recursos de regalías que le enviaría la nación. Sin embargo, hoy en día los aportes de la nación se están quedando en pagar las millonarias obligaciones, afirmó el mandatario local.

"Esos dineros se les sustraen a las transferencias y hoy en día estamos sin esos recursos que se están yendo directamente a cubrir la deuda", reiteró el funcionario.

Lo que es peor es que en Buenaventura solo está la deuda, pero no hay agua , no hay alcantarillado y menos Planta de Tratamiento de aguas residuales, Ptar , manifiestó el funcionario municipal.