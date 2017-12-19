Grupo Prodeco entregó recursos para biblioteca de la Universidad Nacional sede La Paz

De mano del presidente del grupo empresarial minero Prodeco, el gobernador del Cesar, Francisco Ovale Angarita recibió un cheque por el valor de $654 millones que permitirá la dotación de mobiliario de la Biblioteca de la Universidad Nacional de Colombia, sede la Paz.

Luego de unas mesas de trabajo con la Universidad Nacional de Colombia y la Fundación La Jagua del Grupo Empresarial Prodeco, se logró que esta empresa aportara en calidad de donación este importante aporte económico.

“Ninguna de estas alianzas hubiesen sido posibles sin la decisión del Gobernador en trabajar por la educación”, aseguró Mark Macmanus, presidente de esta empresa de minería que tiene su radio de explotación en el centro del Cesar.

El alto directivo de este grupo empresarial también afirmó que se une a la celebración de los 50 años de creación del departamento con esta donación, al tiempo que aseguró que dentro de las alianzas que viene realizando con el gobierno departamental está el fortalecimiento de la calidad educativa a nivel escolar y ahora universitario.

Para el gobernador Francisco Ovalle es importante esta donación que permitirá dotar a un escenario como la Biblioteca de todo el mobiliario necesario para su funcionamiento, que será en próximo año.

Por su parte la delegada de la Universidad Nacional de Colombia en el Cesar, Fanny Solano, asegura que mediante la resolución 1573 del año 2017 este ente de educación aceptó la donación que irá directamente a una cuenta especial para estos fines y que permitirá el funcionamiento de esta biblioteca.

Con respecto a la dotación de libros la funcionaria aseguró que toda la fuente bibliografía del alma mater la provee la propia Universidad Nacional.