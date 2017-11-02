Fiscalía abrió investigación por ataque a policías mientras almorzaban

Cali

La fiscalía general de la nación abrió la investigación por ataques contra patrulleros del grupo Esmad de la Policía en las últimas horas en la vía que de Cali conduce a Buenaventura.

La versión de las autoridades señala que los uniformados, agentes del grupo antidisturbios fueron atacados con papas explosivas por desconocidos mientras se encontraban almorzando.

Los heridos fueron identificados como: Haider Esteven Vivas Ríos, patrullero del Escuadro Móvil Antidisturbios, ESMAD, registra traumas en su oído derecho. Patrullero Sebastián Lema Arias, registra fractura en su rostro provocada por un objeto contundente. Patrullero Jorge Alexander Lara Martínez, presenta contusiones en su brazo derecho. Patrullero Eder Jair Rodríguez Sinisterra presenta una fractura maxilofacial y herida abierta en su boca.

En los disturbios en el área rural de Buenaventura en zonas como la Delfina también resultaron heridos dos civiles.

Rodrigo Dovigamo Dovigamo, registra heridas en su pierna derecha y Jhon Anderson Ipia Bubu, registra la amputación total de su mano derecha provocada por un artefacto explosivo.

La Fiscalía Seccional abrió una investigación preliminar por los delitos de violencia contra servidor público,tentativa de homicidio, y lesiones personales.