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29 jul 2026 Actualizado 09:26

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Cambio de voltaje provocó incidente con avión en el Cortissoz

La activación de un plan de emergencia por parte del terminal aéreo, evitó que el caso pasara a mayores.

Instalaciones del aeropuerto Ernesto Cortissoz Barranquilla

Instalaciones del aeropuerto Ernesto Cortissoz Barranquilla(Cortesía)

Instalaciones del aeropuerto Ernesto Cortissoz Barranquilla
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Barranquilla

Cuando el piloto del vuelo 9524 de Avianca procedente de Bogotá realizaba la maniobra de aproximación a la pista, se presentó un cambio de voltaje que dejó el aeropuerto Ernesto Cortissoz sin energía.

De inmediato, se activó el plan de emergencia con la planta del aeropuerto, y la aeronave pudo aterrizar una vez se normalizó el servicio eléctrico.

La gerencia del aeropuerto Ernesto Cortissoz lamentó esta situación generada por una falla eléctrica que ocasionó pánico entre los pasajeros del vuelo afectado.

Actualmente, la empresa encargada del aeropuerto de la capital del Atlántico puso en marcha un plan con el apoyo del gobierno de Estados Unidos, con el que se busca generación autónoma de energía para el terminal aéreo, en el que se invertirán 763.000 dólares.

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