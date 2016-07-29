Aunemos esfuerzos para salvar el Amira de la Rosa: SMP

Tras hacer un análisis de cómo el Teatro Amira de la Rosa fue entregado por la Sociedad de Mejoras Públicas, al Banco de la República para su operación, a través de la figura de comodato, el organismo cuestionó el hecho que no se hubieran invertido recursos para el mantenimiento del inmueble.

Indica la SMP que el comodato, que data de 1980, obliga al emisor además de manejar el teatro, disponer de presupuestos para su mantenimiento y que no entienden cómo eso no se ha hecho durante los años que lleva explorando el bien cultural de la ciudad.

Indica el comunicado que el banco había manifestado que el teatro requería de inversiones por el orden de los 22 mil millones de pesos para reparaciones, pero que no las asumía porque políticas internas del emisor les impide invertir en bienes que no le pertenecen, y por ello solicitó que la Sociedad de Mejora Públicas, propietaria del bien inmueble y del predio, cediera esa propiedad.

“El Banco de la Republica administra el Teatro Amira de la Rosa en cumplimiento a un contrato de comodato (contrato gratuito) suscrito entre las partes aquí enunciadas en el año 1980. En virtud de ese contrato el Banco de la República se obliga, como comodatario, contractualmente, a terminar la construcción que hacía falta del Teatro, a administrarlo, a usarlo y a la conservación del bien como todo buen administrador. A la Sociedad de Mejoras Públicas de Barranquilla, en su calidad de propietaria, y en este Contrato como comodante no recibe ningún beneficio del uso que se le dé al teatro”, dice en el comunicado.

Por ello, la SMP alega que por lógica, con el transcurrir del tiempo, se hacía necesario la realización de reparaciones a la construcción, el reemplazo de los equipos que tienen una vida útil limitada y otras como es de conocimiento del Banco de la Republica.

Dice la SMP que no se entiende, como se ha venido manifestando, que ante el aparente estado “catastrófico” del inmueble se ha pensado en demolerlo, “sin tener en cuenta que por Resolución 1277 del 31 de Agosto del año 2006 el Ministerio de Cultura declaró al Teatro Amira de la Rosa como Bien de Interes Cultural de Carácter Nacional”.

Y cuestiona que se llegue a pensar en esa posibilidad sin haberse efectuado un estudio técnico que amerite pensar en esa opción.

“Siendo que el Teatro Amira de la Rosa es un ICONO cultural de la ciudad aunamos esfuerzos y sigamos el ejemplo de lo que se ha hecho con el Teatro Colon de Bogotá que tiene más de 100 años de construido, ha sido refaccionado en varias oportunidades sin ocurrírsele a nadie impetrar su demolición. Las obras no solo hay que inaugurarlas sino mantenerlas”.