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29 jul 2026 Actualizado 09:22

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Educación

Siete niños Wayúu muertos en Barranquilla por desnutrición este año

El caso más reciente se presentó el pasado fin de semana en la Clínica de la Costa

(Caracol Radio Barranquilla.)

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Una niña Wayúu de dos meses se convirtió en la séptima menor de esa comunidad, que muere en Barranquilla este año por enfermedades asociadas a la desnutrición.

La niña, quien padecía neumonía a raíz de desnutrición crónica, falleció en la Clínica de la Costa, ubicada al norte de Barranquilla.

El reporte médico indica que la menor se encontraba desde hace dos semana en el centro asistencial, después que llegara procedente de Riohacha, donde estuvo hospitalizada durante una semana.

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