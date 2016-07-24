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29 jul 2026 Actualizado 09:21

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Educación

Niño de 8 años murió ahogado en jagüey, en Palmar de Varela

Otra menor, que estaba con él trató de auxiliarlo y también estuvo en riesgo, dijeron familiares.

El jagüey está ubicado en una propiedad privada, en Palmar de Varela.

El jagüey está ubicado en una propiedad privada, en Palmar de Varela. / Cortesía Luis Barrios, Palmar de Varela.

El jagüey está ubicado en una propiedad privada, en Palmar de Varela.
Barranquilla
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Un menor de 8 años, quien estaba de paseo en una finca en Palmar de Varela, murió ahogado cuando tomaba un baño en un jagüey, la mañana de este domingo, dijeron familiares.

De acuerdo con un allegado a la familia, el niño estaba en la finca Villa Rosa, con el permiso de su madre, pero en un descuido de sus mayores se fue para el jagüey con una prima de 12 años, quien intentó salvarlo, pero no pudo, por lo que fue a buscar ayuda, pero cuando llegaron al sitio el niño estaba sin sentido.

El niño fue llevado al centro de salud, pero llegó sin signos vitales, según el reporte entregado por las autoridades.

El allegado, en diálogo con Caracol dijo que esa finca, siendo propiedad privada, ha sido tomada como sitio para paseos de olla de personas que violan la seguridad del cercado de alambres de púas que han colocado para evitar el ingreso.

El jagüey es usado por los propietarios de la finca para uso del ganado y aseguran que es demasiado profundo como para que un niño tan pequeño pudiera mantenerse a salvo una vez ingresado al agua.

El cadáver del pequeño fue llevado a la sede de Medicina Legal para el protocolo correspondiente, sin embargo los familiares se oponían a su traslado.

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