Denuncian casos de falsos reclamantes de tierras en el Atlántico

Ricardo Sabogal, director nacional de la Unidad de Restitución de Tierras. ( Prensa Unidad Restitución de Tierras )

El director nacional de la Unidad de Restitución de Tierras, Ricardo Sabogal, reveló que se radicaron nuevas denuncias ante la Fiscalía General de la Nación por casos de falsos reclamantes de tierras en el departamento del Atlántico.

Reiteró que la Ley dispone para estas personas, penas que oscilan entre los 8 y los 12 años de cárcel.

Sabogal aseguró que estas personas fueron identificadas bajo un riguroso filtro, que permitió detectar la defraudación haciendo reclamaciones con documentos falsos o declaraciones fraudulentas.

“Hoy se están instaurando las denuncias penales para que sea la Fiscalía la que estudie el comportamiento de esas personas y si encuentra que ellas sí actuaron de mala fe, por favor, que los jueces impongan sanciones ejemplares. Para los falsos reclamantes, la Ley dispone de penas que oscilan entre los 8 y los 12 años”, expresó Sabogal.

“La Unidad dispone de mecanismos rigurosos para contrarrestar cualquier intento de fraude a la Ley. Desde los inicios de la implementación hemos llevado ante la Fiscalía varios casos y, a hoy, conocemos capturas como resultado de esto", puntualizó Sabogal.

Insistió en que el llamado es para que sólo quienes son víctimas de despojo o abandono forzado, se acerquen a hacer el respectivo reclamo.