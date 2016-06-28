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29 jul 2026 Actualizado 09:14

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Justicia

Piden intervención de Procuraduría por aumento de asesinatos de mujeres en Barranquilla

En lo corrido del año, 28 mujeres han sido asesinadas en la ciudad.

(Caracol Radio Barranquilla.)

Barranquilla
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Las organizaciones defensoras de derechos humanos en Barranquilla y redes nacionales han expresado su preocupación por los asesinatos de mujeres que se vienen presentando en la ciudad.

En una semana, tres mujeres han sido asesinadas y la cifra alcanza los 28 crímenes en lo corrido del año. Emma López ha reclamado a la Procuraduría y a la defensoría del Pueblo intervenir para exigir que se generen mecanismos de protección efectivos

La vocera ha dicho que a pesar de reclamar desde hace semanas un consejo de seguridad especial para tratar la situación de impunidad y la lentitud en las investigaciones, aún el Gobernador Eduardo Verano y el alcalde, Alejandro Char, no han dado respuesta a esta solicitud.

La Red de mujeres radicó un documento ante las autoridades locales en la que se expone la situación de violencia contra la mujer y reclama que se adopten medidas efectivas.

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