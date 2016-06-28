Piden intervención de Procuraduría por aumento de asesinatos de mujeres en Barranquilla
En lo corrido del año, 28 mujeres han sido asesinadas en la ciudad.
Las organizaciones defensoras de derechos humanos en Barranquilla y redes nacionales han expresado su preocupación por los asesinatos de mujeres que se vienen presentando en la ciudad.
En una semana, tres mujeres han sido asesinadas y la cifra alcanza los 28 crímenes en lo corrido del año. Emma López ha reclamado a la Procuraduría y a la defensoría del Pueblo intervenir para exigir que se generen mecanismos de protección efectivos
La vocera ha dicho que a pesar de reclamar desde hace semanas un consejo de seguridad especial para tratar la situación de impunidad y la lentitud en las investigaciones, aún el Gobernador Eduardo Verano y el alcalde, Alejandro Char, no han dado respuesta a esta solicitud.
La Red de mujeres radicó un documento ante las autoridades locales en la que se expone la situación de violencia contra la mujer y reclama que se adopten medidas efectivas.