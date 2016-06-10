Gobierno ratifica compromiso de seguridad para Barranquilla

En encuentro entre el alcalde de Barranquilla Alejandro Char, con el Ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, en la ciudad de Ibagué, quedó ratificado el compromiso del Gobierno Nacional con el distrito al apoyo para el tema de seguridad.

El encuentro del alcalde con el ministro se dio en el marco de la XI Cumbre de Ciudades Capitales, según comunicado de prensa de la secretaría de Comunicaciones de la alcaldía de Barranquilla.

“Hemos dialogado con el ministro Cristo para conocer de primera mano los avances en lo que respecta a las cámaras de videovigilancia y los beneficios que esto tendrá para la ciudad. Nos ha ratificado el compromiso con la seguridad de la ciudad, sabemos que este proceso está en buenas manos y pronto tendremos el inicio de instalación para luego empezar la operación”, indicó Char Chaljub, según reza el comunicado.

Dice el comunicado que Char solicitó al ministerio de Defensa agilizar el proceso que permita el traslado del batallón donde hoy se encuentra ubicada la Segunda Brigada del Ejército Nacional, pues ello ayudaría a la ciudad con la construcción allí, de un gran parque y la extensión de vías que permitirán una mejor movilidad en el sector.

“Es nuestro deseo poder mover el batallón de la Segunda Brigada, en su momento sostuvimos una importante reunión con el ministro y lo hemos venido haciendo con diferentes autoridades, hoy hemos pedido que nos ayuden a agilizar el proceso para aprovechar ese lote y hacer un gran parque para la ciudad, así como las vías que nos comunicarán de una mejor manera”, explicó el burgomaestre.