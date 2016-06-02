Electricaribe sólo ha invertido 8% de los recursos para mejora del servicio

Siguen altibajos en la prestacion del servicio por parte de Electricaribe.( Cortesía: Electricaribe )

Barranquilla

De la inversión de 248 mil millones de pesos que debe ejecutar la empresa Electricaribe este año para mejorar el servicio, sólo está invirtiendo 20 mil millones.

Según Edgardo Sojo, Gerente del Plan Cinco Caribe, es un balance muy preocupante toda vez que está terminando el primer semestre del año y se mantienen los prolongados cortes de energía y fallas en el voltaje que han generado tantas protestas en toda la región.

En el balance presentado por la gerencia del Plan 5 caribe, se indica que aún no se tiene el documento Conpes que debe garantizar la sostenibilidad del sistema eléctrico.

La empresa implementa un plan de mejoramiento en 262 kilómetros de redes, cambios de transformadores y varios circuitos que debe beneficiar a 125 barrios en Barranquilla.