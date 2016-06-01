Tecnoglass destaca trabajo conjunto de empresarios y autoridades en lucha frente al contrabando

Bogotá

Con la medalla Intendente Calixto Niño Monroy, en homenaje a uno de los uniformados que perdió la vida en los operativos que en el departamento de La Guajira se adelantaban contra el contrabando, un grupo de empresarios y uniformados del Ejército fueron exaltados por su participación y lucha contra este delito.

Uno de los reconocidos, Cristian Daes, presidente de Tecnoglass, aseguró que es el trabajo conjunto entre las entidades del Estado y la empresa privada, lo que cierra las posibilidades a los delincuentes de expandir su poder criminal.

"Ha sido una coloración de muchos años donde le ayudamos a la policía fiscal y aduanera con información y capacitación para aquellos funcionarios que trabajan constantemente en la lucha contra las organizaciones criminales", señaló.

El director de la Policía Fiscal y Aduanera, el general Gustavo Moreno, invitó a más empresario a unirse al trabajo conjunto que aseguró empieza a dejar resultados.

"La policía nacional hacen un reconocimiento por el aporte que han tenido estas personas en la lucha contra el contrabando, es reconocer esa sinergia que se fundamentó con la articulación público privada", afirmó.

La ceremonia se adelantó en la sede de la Dirección General de la Policía en Bogotá y en ella participaron funcionarios de varias entidades incluso la Fiscalía.

Ampliar Cerrar