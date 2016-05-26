Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

29 jul 2026 Actualizado 07:30

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Justicia

Desarticulan banda dedicada al robo de vehículos de carga pesada

Los presuntos delincuentes operaban de Soledad y Barranquilla

La operaba en Barranquilla y en el municipio de Soledad.

La operaba en Barranquilla y en el municipio de Soledad.(Cortesía: Policía Metropolitana)

La operaba en Barranquilla y en el municipio de Soledad.
Barranquilla
Añadir Caracol Radio en Google

Después de varios meses de investigación y seguimiento por parte de la Sijín, se logró la desarticulación de la banda “Los Satélites”, dedicada al hurto de vehículos de carga pesada en la modalidad de atraco a mano armada.

Los presuntos delincuentes que operaban en Barranquilla y Soledad, comercializaban los automotores en otras ciudades de la Costa Caribe, según información obtenida por la policía.

Durante la diligencia, se realizaron 11 allanamientos en Rebolo, Las Nieves y sectores de Soledad.

Según las autoridades los sujetos solicitaban el servicio de transporte y una vez llegaban al lugar indicado, procedían a intimidar al conductor y despojarlo del camión.

El cabecilla de banda era el encargado de desactivar los satélites o GPS, de esta manera lograban aislar el carro y borrar toda pista el vehículo.

Una vez en poder cumplida la fechoría huían dejando al conductor en un lugar enmotado, afirman las autoridades.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir