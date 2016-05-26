Desarticulan banda dedicada al robo de vehículos de carga pesada

La operaba en Barranquilla y en el municipio de Soledad.( Cortesía: Policía Metropolitana )

Después de varios meses de investigación y seguimiento por parte de la Sijín, se logró la desarticulación de la banda “Los Satélites”, dedicada al hurto de vehículos de carga pesada en la modalidad de atraco a mano armada.

Los presuntos delincuentes que operaban en Barranquilla y Soledad, comercializaban los automotores en otras ciudades de la Costa Caribe, según información obtenida por la policía.

Durante la diligencia, se realizaron 11 allanamientos en Rebolo, Las Nieves y sectores de Soledad.

Según las autoridades los sujetos solicitaban el servicio de transporte y una vez llegaban al lugar indicado, procedían a intimidar al conductor y despojarlo del camión.

El cabecilla de banda era el encargado de desactivar los satélites o GPS, de esta manera lograban aislar el carro y borrar toda pista el vehículo.

Una vez en poder cumplida la fechoría huían dejando al conductor en un lugar enmotado, afirman las autoridades.