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29 jul 2026 Actualizado 07:30

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Justicia

Es necesario recuperar la confianza ciudadana hacia las instituciones

El Consejo de Estado instaló en Barranquilla la Comisión de Transparencia y Rendición de Cuentas de la Jurisdicción Contencioso Administrativa del Atlántico.

(Caracol Radio Barranquilla)

Barranquilla
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Con la promoción del programa “Cultura de Legalidad y Seguridad Jurídica en las regiones”, se busca que los alcaldes, gobernadores conozcan las causas que llevan a los jueces a los magistrados a condenar a la administración pública y que medidas debe adoptar para evitarlo.

 El presidente del Consejo de Estado Danilo Rojas, en el marco de la jornada adelantada este jueves en Barranquilla, manifestó que es necesario recuperar la confianza ciudadana en sus Instituciones “una de las formas es mostrándole lo que hacemos”, señalo.

 Los alcaldes, los gobernadores deben cumplir con la Ley con el ordenamiento jurídico en material laboral, contractual, en materia de impuestos.

 Agrego que esta Cultura de legalidad conlleva a que no haya casos de corrupción ni de congestión.

 Durante el evento que se realizó en el auditorio de la Universidad Libre, se instaló la Comisión de Transparencia y Rendición de Cuentas de la Jurisdicción Contencioso Administrativa del Atlántico.

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